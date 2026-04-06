Augusta, divieto di sosta in via Principe Umberto l’8 aprile per lavori di messa in sicurezza

Con apposita ordinanza del settore Polizia Municipale di Augusta, è stato disposto il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata in via Principe Umberto, nel tratto compreso tra i civici 232 e 236, nella giornata di martedì 8 aprile 2026, dalle ore 8 alle ore 13.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito della richiesta presentata dall’amministratore del condominio di via Principe Umberto 175, per consentire alla ditta incaricata di effettuare interventi di messa in sicurezza dello stabile mediante l’utilizzo di mezzi specifici.
In deroga al divieto, sarà consentita la sosta esclusivamente ai veicoli impegnati nei lavori.
La segnaletica temporanea sarà predisposta a cura del richiedente, mentre i controlli sul rispetto dell’ordinanza saranno affidati agli organi di vigilanza previsti dal Codice della Strada.
Per i trasgressori sono previste le sanzioni stabilite dalla normativa vigente, oltre alla rimozione forzata dei veicoli.
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