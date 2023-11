Augusta, “Disturbo olfattivo e report sugli inquinanti monitorati”: se ne parla domani con l‘Arpa

“Disturbo olfattivo e report sugli inquinanti monitorati”. È questo il tema dell’incontro promosso dal Comitato stop veleni che si terrà domani, 16 novembre, alle 17, nel salone “Rocco Chinnici” del palazzo di città. A relazionare di qualità dell’aria nell’area ad elevato rischio di crisi ambientale (Aerca) di Siracusa e dello stato dell’arte del progetto di citizen science e dell’App Nose saranno i responsabili di Arpa Sicilia Anna Maria Abita, Lucia Basiricò e Paolo Bonasoni.

“Il fenomeno dei miasmi olfattivi nell’area a ridosso del petrolchimico siracusano – si legge in una nota- ha suscitato l’interesse di studiosi e ricercatori che grazie alla collaborazione tra Arpa Sicilia, Cnr di Bologna e gruppo Isac ha visto la nascita del progetto Nose per il monitoraggio valutativo della qualità dell’aria su segnalazioni dei miasmi olfattivi ad opera dei cittadini. L’incontro nasce dall’esigenza sempre più sentita di partecipare attivamente al miglioramento collaborativo e critico tra tutte le parti in causa finalizzato a risolvere la questione inquinamento e cattiva qualità dell’aria nel siracusano (Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, Solarino, Floridia), zona Aerca, riconosciuta come Sin, siti di interesse nazionale per le bonifiche”.

Il Comitato stop veleni ha inoltrato formale invito all’evento a tutte le parti sociali interessate, al direttore di Arpa Sicilia, al prefetto, ai sindaci, agli assessori competenti, alla direzione Asp, all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, al Cipa, alla Curia e ai cittadini tutti, “convinto che sollo dall’unione di tutte le forze territoriali possa derivare una soluzione certa della grave questione ambientale”.