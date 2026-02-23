Augusta, Distretto socio-sanitario 47: al via il censimento 2026 della disabilità grave

Il Distretto Socio-Sanitario 47 (Comuni di Augusta e Melilli) ha pubblicato l’avviso pubblico 2026 per il censimento della disabilità grave e per la richiesta di attivazione o aggiornamento del Patto di Servizio destinato ai cittadini residenti nei due comuni.

L’iniziativa è rivolta ai disabili gravi, già censiti e non ancora censiti, con l’obiettivo di consentire l’accesso a servizi territoriali di assistenza, nei limiti delle risorse regionali disponibili e dei trasferimenti FNA.

Attraverso il Patto di Servizio sarà possibile avvalersi di assistenza domiciliare e/o di servizio educativo domiciliare, con prestazioni che includono aiuto per il governo e l’igiene dell’alloggio; aiuto per l’igiene e cura della persona; disbrigo pratiche; accompagnamento per attività extradomiciliari e supporto alla gestione della vita quotidiana tramite pedagogista/educatore

L’istanza (Allegato A per adulti e Allegato A Minori) dovrà essere corredata da documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente, Isee sociosanitario – nucleo ristretto in corso di validità (esclusi i minorenni), per ISEE pari o superiore a 25.000 euro, le prestazioni saranno ridotte del 30%. Verbale della commissione medica che attesti la disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92).

L’accesso alle prestazioni è subordinato alla valutazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che verificherà condizioni di dipendenza vitale e grado di non autosufficienza. L’UVM procederà poi all’elaborazione del piano personalizzato e alla definizione della tipologia di servizio da erogare, con successiva sottoscrizione del Patto di Servizio insieme all’utente o al referente familiare (genitori nel caso di minori).

Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 16 marzo 2026. Le istanze inviate oltre il termine non saranno accolte.

L’istanza deve riportare nell’oggetto esclusivamente la dicitura: “DISABILITÀ GRAVE – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO PATTO DI SERVIZIO”

Va presentata presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di residenza, con una delle seguenti modalità:

Residenti ad Augusta

• brevi manu: Protocollo generale, Via P. Umberto 89 – Augusta

• PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Residenti a Melilli

• brevi manu: Protocollo generale, Piazza Crescimanno – Melilli

• PEC: protocollo@pec.comune.melilli.sr.it