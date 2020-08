Augusta, distanziamento sociale e nuovi spazi nei 4 istituti comprensivi: interventi per 160 mila euro

Ammonta a 160 mila euro la somma stanziata dal Governo con i fondi Pon-Fesr 2014-2020 per sostenere l’edilizia leggera nelle scuole, nella fase post emergenza covid, per quei comuni come appunto Augusta che hanno una popolazione scolastica, riferita all’anno 2019/2020, che ricade nella fascia “4.001-5.000”. Servirà a fare interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria e per mantenere il distanziamento nei 4 istituti comprensivi della citta per i quali la giunta municipale, nei giorni scorsi, ha approvato i quattro progetti necessari ad ottenere il finanziamento.

“I progetti, redatti dall’ufficio tecnico comunale, – ha scritto su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici, Roberta Suppo- intendono far fronte alle esigenze, manifestate durante la prima conferenza dei servizi dai dirigenti degli istituti, per l’applicazione delle misure contro la diffusione del Covid-19”.

Per il primo comprensivo Principe di Napoli del centro storico il progetto, pari a 39868 euro, prevede la sistemazione dell’area esterna con la demolizione dei campetti del plesso di via Strazzulla in modo da rendere fruibile gli spazi da parte di alunni per le attività didattiche esterne. Anche per il secondo comprensivo Orso Mario Corbino di Monte Tauro gli interventi prevedono una sistemazione complessiva dell’area esterna nei plessi di Brucoli di via Canale di circa 500 metri quadrati e al Morvillo del Monte di circa 200 in modo da renderla fruibile da parte di alunni per le attività didattiche esterne, oltre alla distribuzione degli spazi interni con demolizione di tramezzi e creazione di pareti divisorie in cartongesso al fine di garantire distanziamento sociale degli alunni in ottemperanza alle disposizioni emanate dal ministro della Pubblica istruzione. Il progetto è di quasi 40000 euro.

Stessa sistemazione dell’area esterna nel plesso di via Gramsci di 400 metri quadrati circa del terzo comprensivo Todaro della Borgata, che verrà così reso fruibile da parte degli alunni, è prevista inoltre anche una diversa distribuzione degli spazi interni con la demolizione di alcune pareti per un importo di 39044 euro. Infine per l’altra scuola dell’obbligo della Borgata, il quarto comprensivo “Costa”, gli interventi per un importo di 39941 euro prevedono oltre alla sistemazione del campetto esterno di 525 metri quadrati circa del plesso scolastico di via di Vittorio, anche la fornitura e messa in opera di impianto di sorveglianza.