Augusta dissesto del Comune, sindaco e assessore al Bilancio: “atto dovuto, il debito di 102 milioni cristallizzati dalla Corte dei conti”

“Per noi il dissesto era un atto dovuto e obbligatorio e questa amministrazione non ha fatto altro che leggere e fare propri dei numeri presenti nella sentenza della Corte. Sia con il dissesto che con il piano di rientro per i cittadini non sarebbe cambiato nulla, l’Ente non era più solvibile e deficitario e in questi casi è previsto l’aumento delle aliquote al massimo”. Parte da qui il sindaco Cettina Di Pietro che stamattina, insieme all’assessore al Bilancio, Giuseppe Canto, ha tenuto nella sua stanza al Comune una conferenza stampa sui debiti dell’Ente che hanno portato alla dichiarazione del dissesto del 2015.

Il primo cittadino ha sostanzialmente ribadito quanto già detto, nei giorni scorsi, dal capogruppo consiliare del movimento 5 stelle Mauro Caruso e cioè, che viste le condizioni in cui versava l’Ente a fine 2012, “non c’era altra strada da percorrere se non dichiarare il dissesto che, politicamente è un atto impopolare per un sindaco, ma – ha aggiunto- anche andava comunque fatto. Il prospetto riepilogativo dei 102 mila euro a cui si fa riferimento è la sommatoria di diverse voci e numeri, ed anzi una voce è lievitata di debiti fuori bilancio e passività potenziali che dal 2012 al 2019 lievitata da 44 milioni al 48 milioni di euro. I numeri sono dati incontrovertibili e chi mette in discussione l’ operato dell’amministrazione mette in realtà in discussione l’operato della Corte dei conte che ha cristallizzato i numeri dal piano di rientro redatto dalla commissione straordinaria nel 2013”. E bocciato una prima volta dalla Corte dei conti, quello che mancavano fondamentalmente erano i preventivi accordi con i creditori “che non c’erano quando è stato presentato il piano né nei successivi mesi né –ha proseguito Di Pietro- si poteva immaginare che un consiglio comunale che si era insediato da una settimana o questa amministrazione in appena un mese potesse riuscisse con gli uffici a fare quello che non era stato sostanzialmente fatto fino ad allora”.

Dopo il primo piano di rientro che fu impugnato e presentato una seconda volta dalla commissione straordinaria per essere bocciato di nuovo, oltre ad impugnare “la commissione avrebbero potuto rivedere le carte e rifare gli accertamenti– ha detto ancora- ci sono diversi enti che hanno fatto, avevano 30 mesi per cercare di arrivare ad un accordo di rateizzazione poteva essere tentato e non è stato tentato. Quando arriviamo noi abbiamo dei numeri una bocciatura e in un mese non potevamo fare altrimenti. C’ era un’oggettiva necessità perchè l’ipotesi dichiarata in campagna elettorale era di avviare il risanamento dell’Ente e così abbiamo fatto”.

A spiegare più nel dettaglio, anche con l’aiuto di slide, i numeri del dissesto è stato l’assessore Canto che ha ricordato che al 31-12-2012 la massa passiva del Comune era pari ad un totale di 102 milioni di euro, di cui 44 milioni e 102000 di debiti fuori bilancio e altre passività tra cui anche le cosiddette potenziali, 25 milioni mutui da rimborsare e 13 milioni di cassa di anticipazione di liquidità a cui si aggiungono i 20 milioni di disavanzo di amministrazione, mentre al 31/12/2019 i debiti fuori bilancio erano aumentati a 48 milioni, i mutui da rimborsare sono scesi a 17 milioni e le anticipazioni di cassa sono lievitati a 36 milioni che sommati fanno 53 milioni di euro ancora da pagare. E sottratti dal disavanzo di amministrazione di 60 milioni di euro fanno si che ci siano in cassa in questo momento quasi 7 milioni di euro da spendere.

“Ovviamente qualcuno dirà che – ha spiegato- i mutui non sono debiti che fanno scattare sistemi di allarmi, ma è anche vero che si tratta di una situazione acquista da questa amministrazione che comporta il pagamento di mutui di 2 milioni di euro all’anno che incidono nella vita quotidiana della cittadinanza fino al 2034, anno dell’ ultimo mutuo. Sono 84 i mutui accesi, e all’organismo di liquidazione sono arrivate 545 istanze, dagli anni ’90 al 2014. Abbiamo messo un punto al 2014 e adesso siamo in linea, abbiamo approvato i bilanci e il disavanzo a carico dell’Ente lo abbiamo sanato già nel 2015. Il sindaco avrebbe fatto il male della città se avesse continuato in una situazione debitoria come quella esistente”.

Ad oggi i debiti estinti sono 13 milioni e 588 mila euro che pagati al 60% diventano 8 milioni 444, nel totale dei 48 milioni ci sono i debiti esclusi pari a 9 milioni 528 mila , di cui 1 milione e 236 mila euro per gli espropri. Su questo il sindaco ha puntualizzato come “purtroppo in buona parte del territorio soprattutto al Monte le cooperative sono state realizzati con procedure di esproprio non fatte correttamente che hanno portato a questi numero ed ancora abbiamo grossi contenziosi, tra cui l’Opera pia Parisi Zuppello che non fa parte di questi numeri ma si tratta di cifre piuttosto cospicue o anche gli espropri del parco del Mulinello”

Di Pietro ha poi ricordato che la prima anticipazione di cassa dell’attuale amministrazione risale nel 2019 per il servizio dei rifiuti di poco più di 4 milioni di euro e un’altra delle commissione straordinaria di 15 milioni di euro necessaria per riuscire a pagare i 20 milioni di disavanzo. “Significa che non venivano pagati i servizi, i fornitori c’era un’economia che formalmente girava, ma nessuno – ha affermato- riceve le somme per cui il tempo di pagamento medio era di 450 giorni con noi sono 50 giorni, il Comune è diventato a suo tempo solvibile. Nel 2011 i conti sembrano in equilibrio perchè nelle voci di entrate ed uscita le somme sono più o meno equivalenti, nel 2012 per la prima volta spunta il disavanzo di gestione perchè venivano certificati dei crediti che vantava il Comune su terzi, come ad esempio i 13 milioni della Tributi Italia e altri la cui esigibilità era impossibile, così si faceva apparire che il bilancio era sano e si spendevano soldi che non entravano”

di Cettina Saraceno