Augusta, disinfestazione nelle scuole il 6 e 7 aprile. In programma anche interventi nei quartieri

Verranno effettuati martedì 6 aprile e mercoledì 7 gli interventi di disinfestazione in tutti i plessi scolastici dei 4 istituti comprensivi a cura di MegarAmbiente, la società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune, in collaborazione con l’ufficio Ecologia e il responsabile di cantiere Fabio Manservigi.

Il programma di interventi di pulizia speciale prevede, inoltre, trattamenti di disinfestazione in tutti i quartieri. Si inizia il 12 aprile all’ Isola, si prosegue il 13 e 14 aprile alla Borgata, il 15 aprile al quartiere di Monte e si conclude il 16 aprile ancora con Monte, Brucoli e le zone esterne.

A questo tipo di interventi si associano anche delle specifiche fasi di monitoraggio per valutare l’efficacia delle azioni messe in atto. La calendarizzazione delle operazioni viene sempre concordata tra Comune e gestore del servizio ma potrebbe subire lievi variazioni dovute a problematiche tecniche o metereologiche.