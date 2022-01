Augusta, diserbo e potatura nel territorio comunale, proseguono gli interventi

È continuata anche nei giorni scorsi l’attività di potatura degli alberi nel territorio comunale. Diverse le zone dove si è intervenuti, dalle palme tagliate in piazza Duomo e in piazza Risorgimento, all’Isola alla potatura di alberi in via Dessiè che fuoriuscivano dal cortile in cui si trovano le scuole “verdi” e nel tratto finale di via Matteotti, di fronte la rotatoria di corso Sicilia, in Borgata. Qui è stata, inoltre, sistemata e ripulita la siepe, così come anche l’ area di svago e gioco per bambini poco distante, a Brucoli si è intervenuti anche in contrada Bongiovanni, su degli alberi sul ciglio della strada

“È l’ultimo atto del settore Ecologia con a capo Pedalino, instancabile dirigente al mio fianco, che va a chiudere l’anno appena trascorso e che continuerà l’ anno prossimo con nuove iniziative per il decoro del verde pubblico”– fa sapere l’assessore Concetto Cannavà.