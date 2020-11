Augusta, diserbo di alcuni tratti provinciali, bonifica discariche abusive e telecamere: è tolleranza zero contro gli sporcaccioni

Dall’intervento urgente di manutenzione, con sfalcio delle erbacce su alcune strade provinciali alla rimozione di cumuli di rifiuti sparsi in vari punti del territorio. Fino all’installazioni di nuove telecamere di sorveglianza e all’avvio del centro comunale di raccolta. La neo amministrazione comunale dichiara guerra alle discariche abusive, un fenomeno purtroppo che prolifera sempre di più non solo su strade urbane, ma anche extraurbane come ad esempio in un tratto della ex 114 dove da mesi sono stati abbandonati sacchetti di spazzatura non raccolta, che saranno eliminati. Lo rende noto l’assessore all’Ecologia Beniamino D’Augusta che intanto, nei giorni scorsi, insieme al delegato al decoro Urbano Rosario Sicari ha incontrato il responsabile dell’ottavo settore Viabilità del Libero consorzio comunale di Siracusa.

“Abbiamo richiesto un intervento urgente di manutenzione straordinaria e sfalcio delle erbacce sulle strade provinciali del nostro territorio, per mettere in sicurezza la circolazione stradale. – ha spiegato- In particolare lungo la provinciale 61, sull’Augusta-Brucoli, sulla 107 dove c’è il ponticello, sulla strada dell’ hangar fino a punta Cugno, nell’ex 114 ( svincolo ex Esso) dove oltre al diserbo è necessario raccogliere i rifiuti. La promessa è di iniziare i lavori questa settimana, per la raccolta dei rifiuti c’era stata qualche resistenza da parte dell’ex Provincia, ma abbiamo risposto che la discarica la mettiamo noi e che la società dei rifiuti avrebbe messo a disposizione qualche mezzo per il trasporto”.

Per la bonifica delle discariche a cielo aperto sono già stati programmati una serie di interventi di bonifica alcuni dei quali già effettuati, a cominciare dall’accumulo di rifiuti accanto al plesso del quarto istituto comprensivo Domenico Costa, vicino al parco giochi della Borgata, a seguire un’altra discarica in contrada Vignali, dove sono rimasti solo alcuni pneumatici che non possono essere recuperati dai netturbini. E poi ancora la discarica sorta accanto ai cassonetti dell’ex Villa Salus e un’ altra ad Agnone Bagni. Bonificata anche l’area attorno alle palazzine popolari della Scardina, è stata anche segnalata la discarica, che deve essere rimossa al più presto, nella strada di uscita del cimitero dove ci sono materassi incendiati.

“Il lavoro dell’ amministrazione comunale, con l’aiuto concreto e collaborativo di Megara Ambiente, di bonifica del nostro territorio non può essere vanificato dall’ inciviltà degli abusivi. Per costituire un deterrente per coloro che vogliono smaltire in maniera illegale i rifiuti, inoltre– ha proseguito D’Augusta- abbiamo concordato con i vigili urbani e l’assessore alla Polizia municipale Giuseppe Carrabino anche l’installazione di 13 telecamere in altrettanti punti strategici e nelle aree esterne. Bisogna fare l’apposito regolamento e acquistare le telecamere, visto che l’ impianto esistente e non funzionate di video sorveglianza non è mai stato sottoposto a manutenzione e con il tempo si è deteriorato e non è più servibile, tant’è che risulta più economico acquistarne uno nuovo che riprendere quello esistente. E’ importante dare un segnale ai cittadini – ha concluso- non possiamo continuare su questa inciviltà, ci stiamo impegnando inoltre per fare partire in tempi brevi, entro 100 giorni, il Ccr all’ex Plastjonica, già da tempo previsto nel capitolato d’appalto”.