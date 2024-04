Augusta, “Disegna l’inclusione. Il 3 dicembre vinciamo tutti”: secondo classificato l’istituto Costa

Il quarto istituto comprensivo Domenico Costa si è classificato al secondo posto al concorso “Disegna l’inclusione. Il 3 dicembre vinciamo tutti”, organizzato dal Consorzio siciliano di riabilitazione, con il patrocinio degli assessorati regionali all’Istruzione e alle Politiche sociali, una competizione tra le scuole siciliane, ma soprattutto un’occasione per sensibilizzare gli adulti del domani sul tema della disabilità e dell’inclusione.

Il contest è stato bandito dal Csr, ente senza scopo di lucro impegnato in Sicilia da oltre cinquant’anni per supportare le persone fragili e le loro famiglie, ed è stato avviato il 3 dicembre 2023, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, con una campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado aderenti all’iniziativa: in totale, sono state coinvolte 82 scuole, con la partecipazione di circa 20.000 studenti siciliani.

Al termine dell’iniziativa di sensibilizzazione, incentrata sull’inclusione, sulla lotta agli stereotipi, sulla voglia di riflettere insieme agli alunni sull’importanza delle parole (le cose da non dire) e sulle giuste pratiche (le cose da non fare) da mettere in atto per essere persone empatiche e cittadini migliori, gli studenti si sono sfidati presentando disegni, cartelloni e fumetti

L’istituto megarese ha partecipato con “L’inclusione abbatte le barriere…e lega tutti” ed è stato preceduto dal comprensivo Columba di Sortino e seguito dal terzo classificato, l’istituto comprensivo Raffaele Poidomani di Modica (RG), i tre istituti vincitori sono stati decretati tramite una votazione su Facebook, che ha registrato quasi 170.000 visualizzazioni, e conteggiando anche le oltre 800 preferenze manifestate dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità che frequentano i 19 centri di riabilitazione del Csr.

Per l’istituto di Augusta le cerimonia ufficiale di premiazione si terranno giovedì 4 aprile alle 11.30, nella scuola di via Giuseppe Di Vittorio che riceverà dal presidente del Csr, Sergio Lo Trovato, un assegno simbolico che corrisponde al valore dei premi, sotto forma di buoni spendibili per l’acquisto di materiale didattico su catalogo Borgione del valore rispettivamente di millecinquecento euro. Alle cerimonie di premiazione, parteciperanno i dirigenti scolastici, gli alunni, operatori del Csr ed una delegazione di assistiti dei centri di riabilitazione, che consegneranno i premi ai vincitori.