Augusta, discariche sulla Ss 114, Crisci (Cgil): “sindaco, prefetto e Asp risolvano la questione”

“Il sindaco Cettina Di Pietro in qualità di garante della sanità pubblica si faccia portavoce con il prefetto Giusi Scaduto e con l’Asp di Siracusa per risolvere una volta per tutte l’annosa questione sulle competenze della rimozione dei rifiuti lungo al 114”. Lo dice Lorena Crisci, segretario della Camera del lavoro-Cgil di Augusta che interviene sull’incresciosa situazione, che da quasi due mesi si verifica lungo la statale 114 per Catania, dove all’altezza dell’ingresso del villaggio balneare di Costa Gaia e poco prima dello svincolo per Lentini e per la 194 Ragusana, c’è un’enorme distesa di sacchetti di spazzatura non raccolta, che ammorba l’aria con le alte temperature, oltre che una grossa discarica con vecchi ingombranti abbandonati da incivili ai margini della strada.

“Una situazione non più accettabile per gli abitanti delle zone costiere lungo la statale 114 appartenente al Comune di Augusta. Fin dall’inizio dei mesi estivi – sottolinea la sindacalista- lungo la 114 e in particolare nel territorio Agnone, a ridosso dello svincolo per Lentini -Carlentini e statale 194 Ragusana, si è palesata la presenza di rifiuti di qualsiasi genere che invadono la strada mettendo in grave pericolo tutti coloro che la percorrono. In questi mesi, comitati e liberi cittadini, stanchi di questo degrado, che mette a rischio la loro salute, hanno, come peraltro ogni anno durante i mesi estivi, chiesto all’amministrazione comunale di Augusta e all’Anas di risolvere concretamente il problema ma purtroppo l’increscioso rimpallo di competenze non ha portato ad un esito finale positivo”.

Da qui la richiesta di intervento indirizzata al primo cittadino, ma anche al prefetto e all’Asp. “Non vorremmo che – conclude – una volta esaurita la stagione estiva il problema cada nel dimenticatoio e si ripresenti nuovamente l’anno successivo”, così come in realtà è sempre successo finora.