Augusta, discariche di rifiuti ad Agnone: per l’estate integrato il servizio di raccolta e smaltimento

“Il servizio di raccolta dei rifiuti nelle frazioni marinara di Agnone è stato implementato dal primo giugno con raccolte supplementari e aumenti di cassonetti perché sappiamo bene che d’estate la zona si trasforma e si verifica un incremento straordinario della produzione di rifiuti”. A parlare è Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica Ambiente, che interviene dopo le lamentele dei residenti della frazione marinara di Agnone Bagni costretti ogni estate a dover convivere con le discariche a cielo aperto, che si formano numerose accanto ai cassonetti di prossimità e che spesso vengono bruciati, com’è successo due giorni fa. L’amministrazione ha, infatti, previsto per il periodo che va dal primo giugno al 15 settembre 2022 un aumento del servizio di raccolta differenziata e spazzamento stradale, raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani effettuata dall’ Ati composta da Igm, Pastorino e Ciclat con i servizi integrativi per 15 settimane che costeranno al Comune 92.565 euro oltre Iva in più.

“Impropriamente questa parte di territorio che nella stagione invernale ha poco più di 4000 residenti, in maniera del tutto inspiegabile mantiene una percentuale di differenziata sotto 1%, – aggiunge Cannavà- con l’ arrivo della stagione estiva il numero dei residenti si quintuplica arrivando a oltre 20000 unità azzerando la percentuale (0%) di differenziata che sarebbe del 60% (ad Augusta centro è del 64%, alla Borgata al 57%, al Monte al 41%) e favorendo l’ aumentare di discariche abusive di mobili, materassi, elettrodomestici, materiali edili ed inquinanti di ogni genere ed arrecando seri danni all’ ambiente. Discariche che vengono bonificate, ma che nel giro di qualche giorno ritornano ancora peggio di prima”.

Cannavà sottolinea che la quasi totalità dei residenti di queste aree non sono augustani, ma provengono dai Comuni limitrofi e parte da fuori provincia, “invadendo con non curanza il territorio e facendo scempio di qualsivoglia rifiuto, sono proprio loro che avanzano richieste di interventi al danno che essi stessi creano senza nessun senso di civiltà ma moralisti nel contestare questo degrado” – prosegue affermando di aver incontrato e discusso del problema già con gli assessori del settore dei Comuni di Lentini e Carlentini che, “riconoscendo e confermando il degrado di quelle zone, che per buona parte è creato da loro concittadini, hanno dato disponibilità a un maggior controllo del territorio e a individuare metodi di contrasto a dette discariche”.

Controllo che passa anche dalle telecamere installate da qualche mese anche in alcune di queste aree delle telecamere: “sono state rilevate un altissimo numero di infrazione e reati contro l’ ambiente già al vaglio della Polizia municipale per le conseguenti sanzioni. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento di telecamere in altre zone di confine, con l’ auspicio che prevalga un senso di responsabilità e di civiltà. Quanto detto in termini di raccolta differenziata abbatte drasticamente la percentuale media dell’ intero territorio vanificando lo sforzo di parte della città più virtuosa, e non da meno aumenta i costi in maniera esponenziale per la raccolta e smaltimento”– conclude Cannavà che ricorda che chi volesse smaltire materiali (vetro, carta, sfalci, mobili, elettrodomestici) può recarsi all’ex Plastionica, da oggi o domani al massimo verrà effettuata la pulizia della spiaggia di Agnone.