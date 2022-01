Augusta, discariche a cielo aperto sotto gli occhi di tutti sulla ex SS193

Sacchetti di tutti i tipi, grandi, piccoli, colorati, vecchi cartoni, ma anche qualche materasso che ormai non serve più, bidoni e perfino qualche accumulo di materiale di risulta scaricata da chissà chi. È lo scenario che si vede su un tratto della ex statale 193, in particolare in quello della rampa di uscita che porta alla zona industriale e che per questo, quotidianamente, è transitato da centinaia di automobili di pendolari e lavoratori, ma anche semplicemente da chi si deve recare a Siracusa.

Da tempo ormai è una discarica abusiva a cielo aperto, uno scempio che si consuma sotto gli occhi di tutti, uno dei tanti che ancora oggi si possono incontrare nel territorio della provincia di competenza del Libero consorzio, ma che rispetto ad altri, però, è certamente molto più visibile. Senza che questo possa servire evidentemente da deterrente per gli incivili che buttano ugualmente la spazzatura, magari lanciandola dal finestrino dell’auto, senza preoccuparsi delle macchine che passano, magari in pieno giorno.

I rifiuti si vedono da mesi anche se qualche volta vengono rimossi, come dice l’assessore all’Ambiente Concetto insediato da qualche mese poche settimane: “In quella zona abbiamo fatto anche degli interventi ma il giorno dopo è di nuovo punto e a capo, – commenta- altri interventi con l’ausilio delle palameccanica sono stati effettuati ad Agnone e Castelluccio dove ci sono varie discariche e nel giro di qualche giorno sembra che non si sia fatto nulla e sono ritornati i rifiuti. Stiamo provvedendo a mettere delle telecamere come sistema di sorveglianza in vari punti del territorio”.

Per questo problema ed anche per organizzare più controlli e provare ad arginare in fenomeno indiscriminato dell’abbandono dei rifiuti in strade che sono fuori dal tessuto urbano l’assessore Cannavà intende promuovere un tavolo tecnico con il Libero consorzio di Siracusa che ha competenza sulla 193, il Comune, se possibile anche la Forestale, e le varie forze dell’ordine.