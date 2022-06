Augusta, discariche a cielo aperto e rubinetti a secco ad Agnone Bagni: il “biglietto da visita” della frazione marinara

E arrivata anche quest’anno l’estate e puntuale rispuntano, con tutte le conseguenze igienico sanitarie del caso, il problema irrisolto della raccolta dei rifiuti ad Agnone Bagni, frazione marinara del Comune di Augusta che si presenta di nuovo sommersa dalla spazzatura. Rifiuti di vario tipo, dai sacchetti ai vecchi ingombranti, a oggetti di ogni tipo che, con inciviltà e assoluta mancanza di rispetto, vengono abbandonati ai margini delle stradine che portano alle varie baie, offrendo cosi un pessimo biglietto di visita a chi va a soggiornare nelle villette estive, ma anche lungo la ex statale 114. Lo stesso problema si nota dall’ evidente degrado anche lungo la strada provinciale, che dalla frazione marinara di Brucoli arriva fino a Carlentini, ricoperta ai margini di rifiuti non raccolti e sistematicamente incendiati.

Un copione che si ripete pressoché identico negli anni, compresi gli incendi che puntualmente qualcuno appicca alla spazzatura accumulata da giorni, che viene incenerita, insieme anche ai cassonetti della differenziata di plastica, con tutte le conseguenze anche sul piano della salute. Proprio come è successo ieri, per la giornata festiva del 2 giugno, quando per domare le fiamme sono dovuti intervenire pompieri, come segnalano i proprietari delle case di villeggiatura che sono di Lentini, Carlentini e Catania.

“Paghiamo le tasse, anche profumatamente, al Comune di Augusta ma siamo completamente abbandonati dall’amministrazione che non ha mai risolto questa grave situazione“- dice una proprietaria, che lamenta anche un altro problema annoso, legato a un altro servizio essenziale come l’acqua: “Da tre mesi siamo senza acqua, costretti a comprarla da privati che la portano con l’autobotte due volte a settimana che ogni volta costa 30 euro. Abbiamo scritto e parlato con non so con quanti assessori e funzionari comunali, anche con il sindaco che è informato di tutto ma fa finta di nulla, ma il risultato è sempre lo stesso: rubinetti a secco”– conclude.