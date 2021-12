Augusta, discariche a cielo aperto a Punta Cugno, “terra dei fuochi”: presentata denuncia ai Carabinieri

Vecchi materassi, lastre di eternit, scarti di edilizia, ma anche rifiuti di ogni tipo, frigoriferi, poltrone, latte di pittura e sacchetti di ogni tipo. È il triste scenario che da sempre caratterizza un’ampia zona a Punta Cugno, non lontano dal Mulinello e sulla provinciale 65 che arriva fino a Brucoli, un’area decentrata, con vecchie stradine interne che, proprio per non essere troppo transitate e quindi lontano da occhi indiscreti, se non da chi possiede dei lotti, da tempo è diventato facile terreno di smaltimento illecito di ogni tipo di rifiuto e di discariche abusive.

Nei giorni scorsi il proprietario di un appezzamento, che si trova di contrada Perruccio ha presentato una formale denuncia alla stazione dei Carabinieri di Augusta chiedendo un intervento concreto delle autorità per risolvere la situazione che appare piuttosto grave da un punto di vista ambientale, riservandosi di procedere penalmente contro eventuali omissioni poste in essere dal Comune, al corrente di questa di questa situazione.

Da anni la zona è interessata da un’ “incessante e vergognosa attività di smaltimento illecito di rifiuti, specialmente scarti aziendali e inerti edili. Più volte – dice Alfredo Giuliano – ho segnalato il problema alle competenti autorità, sia comunali che non, ma ad oggi la situazione non è cambiata, anzi sta sempre di più degenerando. Oltre a ciò in diverse circostanze ho anche notato e visto soggetti scaricare il materiale di scarto edile in questi terreni, senza purtroppo poter intervenire per ovvie ragioni di sicurezza, ma segnalando”. Qualche giorno fa, stanco di questa situazione, si è anche spinto a richiamare alcuni di questi sconosciuti che stavano scaricando del materiale sul terreno e per tutta risposta stavano quasi per aggredirlo.

Sulla questione è intervenuto anche Enzo Parisi di Legambiente che ha ricordato che più o meno in questa zona, qualche anno fa, l’ex Provincia dichiarò tolleranza zero alle discariche abusive piazzando lì vicino, all’imbocco del sottopassaggio, delle telecamere. “Evidentemente l’eliminazione delle ex Province e la disattenzione hanno fatto sì che quell’area sia diventata un immondezzaio, una terra dei fuochi in piccolo a cui bisogna provvedere. – dice Parisi- È inutile sequestrare solo l’area, bisogna mettere sistemi di controllo efficaci per impedire che accadano queste cose, una tra le misure più importanti è pretendere da chi fa lavori edili le ricevuta di smaltimento in discarica del materiale di risulta lavoro”.