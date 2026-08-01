Augusta, discarica del Marcellino: M5S e Avs consegnano le firme contro il progetto

Politica · Rifiuti

Saranno protocollate lunedì 3 agosto, alle 9.30, al Palazzo di Città di Augusta, le firme raccolte contro il progetto della discarica del Marcellino.

A promuovere l’iniziativa sono stati il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Augusta e Avs Augusta, rappresentati rispettivamente dal referente Diego Alessandro Sinnonio e dal segretario Giovanni Ranno.

La consegna delle firme rappresenta l’atto conclusivo della mobilitazione che, nelle scorse settimane, ha coinvolto numerosi cittadini contrari alla realizzazione dell’impianto. Secondo i promotori, il progetto avrebbe un impatto rilevante sul territorio, sull’ambiente e sulla salute pubblica.

Con la protocollazione, M5S e Avs intendono portare formalmente all’attenzione dell’amministrazione comunale la posizione espressa dai firmatari e chiedere che la loro contrarietà venga tenuta in considerazione nelle sedi istituzionali interessate dal procedimento.

I rappresentanti dei due gruppi politici saranno presenti al momento della consegna e illustreranno le ragioni della raccolta firme e le successive iniziative che intendono intraprendere contro il progetto della discarica del Marcellino.