Augusta, discarica abusiva vicino l’ingresso del Parco dell’hangar, Marilighea presenta una denuncia

È stata già segnalata due volte nei mesi scorsi la discarica abusiva di materiali vari che si trova in prossimità dell’ingresso est del parco dell’hangar che non solo non è stata rimossa, ma è cresciuta nel tempo. Cosi l’associazione Marilighea ieri ha presentato una formale denuncia alla Polizia municipale sollecitando di intervenire con solerzia, effettuando tutti i controlli del caso per poter intercettare i responsabili e, nel frattempo, richiedendo a chi abbia competenza sull’area della discarica la rimozione immediata.

“La discarica abusiva di notevoli proporzioni e di materiali vari, tra cui anche eternit, scarti di macellazione e masserizie di ogni genere oltre a deturpare il paesaggio e ad emettere un olezzo nocivo per la salute pubblica, sta ostruendo inevitabilmente uno degli accessi al parco dell’hangar di Augusta. – scrive il presidente Luca Di Giacomo- Si fa presente che oltre alla specifica emergenza ambientale la discarica impedisce ai cittadini di poter effettuare il transito all’interno del parco dell’hangar, a fini escursionistici, così come previsto da contratto stipulato tra l’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Sicilia e l’associazione scrivente”.