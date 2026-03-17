Augusta, discarica abusiva in via Catania, il Comune interviene: individuato e sanzionato il responsabile

Una discarica abusiva comparsa nel giro di poche ore in via Catania è stata rimossa grazie al tempestivo intervento dell’amministrazione comunale, che è riuscita anche a individuare e sanzionare il responsabile dell’abbandono dei rifiuti.

A darne notizia è il sindaco, Giuseppe Di Mare, che ha parlato di un fenomeno emerso tra il pomeriggio e la sera del fine settimana. Secondo quanto riferito, l’accumulo di spazzatura è stato oggetto di controlli mirati per risalire ai proprietari dei sacchi.

Le verifiche hanno consentito di identificare il responsabile, nei cui confronti sono state applicate sanzioni. Contestualmente, i rifiuti sono stati rimossi, ripristinando il decoro dell’area interessata.

“Questa pratica continuerà a costare cara a chi sporca il nostro territorio”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la linea dura dell’amministrazione contro l’abbandono illecito di rifiuti. Il Comune ha infatti ribadito l’intenzione di proseguire con controlli serrati, multe e denunce penali per contrastare il fenomeno.

L’episodio riaccende l’attenzione su un problema ancora diffuso, su cui Palazzo di Città assicura tolleranza zero.