Augusta, discarica abusiva alla “Baia del silenzio”: area sequestrata

Continua l’attività di polizia ambientale da parte della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta.

Militari della Capitaneria di Porto megarese sono intervenuti a Brucoli, in zona capo Campolato, nell’area denominata “Baia del Silenzio”, in cui ignoti di scarso senso civico hanno abbandonato svariate tipologie di rifiuti, quali lattine di vernice, arredi dismessi, laterizi, materiale di risulta, parti di apparecchiature elettroniche (Rae), legname e rifiuti domestici, in parte bruciati.

Gli agenti della Guardia Costiera hanno sottoposto a sequestro penale l’area, per la cui bonifica verrà fatta esplicita richiesta da parte dell’Autorità Marittima alle Autorità locali. Si rammenta che tali condotte illecite sono perseguite dalla Legge.

Rimane sempre alta l’attenzione della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nelle attività di controllo a difesa del territorio ed a tutela dell’ambiente.