Augusta, disabilità grave: al via censimento 2026

Il Comune di Augusta informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso pubblico per il Censimento Disabilità Grave – Anno 2026, rivolto ai cittadini residenti nei Comuni del Distretto 47.

Possono presentare istanza i soggetti riconosciuti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, al fine di richiedere l’attivazione o l’aggiornamento del Patto di Servizio.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 16 marzo 2026. Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno accolte.

La richiesta potrà essere presentata presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di residenza con una delle seguenti modalità: consegna a mano al Protocollo Generale in via Principe Umberto 89 ad Augusta; invio tramite PEC all’indirizzo protocollocomunediaugusta@pointpec.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0931 980504, 0931 980510 e 0931 980523.

L’iniziativa rientra nelle attività di monitoraggio e programmazione dei servizi sociali del Distretto 47, con l’obiettivo di aggiornare il quadro dei bisogni e garantire interventi più mirati a favore delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie.