Augusta, disabilità e inclusione: domani conferenza al Comune e animazione in piazza

“Oltre la disabilità, prospettiva per una vera inclusione”. Di questo si parlerà domani, sabato 3 dicembre, in occasione della seconda edizione della giornata cittadina della disabilità, alla conferenza che si svolgerà nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Comune a partire dalle 10.

Ad aprire i lavori sarà Sebastiano Amenta, presidente della Consulta comunale sulla disabilità, dopo i saluti istituzionali del Giuseppe Di Mare e di Ombretta Tringali, assessore alla Coesione sociale, formazione e salute, interverranno Lorenzo Spina, direttore sanitario del distretto socio sanitario 47, i rappresentanti delle cooperative sociali Crass, L’albero, delle associazioni 20 Novembre 1989, Itinera, Teniamoci per mano onlus, Giovanni Spadaro, presidente de Il faro onlus, Irene Noè, garante della disabilità del Comune, Ielsa Speciale che cura il progetto di attività inclusiva e agricoltura sociale, Sebastiano Mazzotta rappresentante dell’asd Nuova Augusta sport disabili.

Sono previsti anche i saluti dei vari dirigenti scolastici, la giornata della disabilità proseguirà nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, con una manifestazione in piazza Duomo con stand, giochi e animazione e le associazioni aderenti alla consulta, con lo scopo si sensibilizzare ed educare al tema della disabilità e dell’ inclusione sociale. Per l’occasione il tratto di via Principe Umberto compreso tra le vie Garibaldi e Roma sarà chiuso alla viabilità veicolare, come da ordinanza di Polizia municipale.