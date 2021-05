Augusta, disabilità e diritti: l’associazione 20 Novembre incontra il sindaco

Prenderà il via ufficialmente lunedì prossimo, 3 maggio, con la convocazione della prima seduta, la consulta comunale sulla disabilità che raggruppa le associazioni del territorio che si occupano dei disabili. Anche di questo si è parlato, nei giorni scorsi, durante un incontro tra il vice presidente nazionale dell’associazione 20 Novembre Sebastiano Amenta e il sindaco Giuseppe Di Mare che si è svolto a palazzo di città per discutere di tematiche riguardanti la disabilità quali la necessità di abbattere le barriere architettoniche, il garante della disabilità e l’assistenza specialistica Asacom per gli alunni diversamente abili. A breve, inoltre, arriverà al Consiglio comunale di palazzo San Biagio per la sua approvazione, il regolamento sul garante della disabilità a cui seguirà la nomina.

“Al primo cittadino ho rappresentato che urge ancora adeguare le ore di assistenza specialistica Asacom in base ai Pei (piani educativi individuali) degli alunni diversamente abili, – ha detto Amenta- con l’auspicio che il prossimo anno scolastico tutto ciò avvenga senza ricorrere a ricorsi giudiziari. Sono fiducioso perché nel sindaco Di Mare ho trovato un uomo pragmatico, sempre disponibile e in cui confidiamo, in quanto si è attivato sempre per risolvere i problemi che abbiamo posto alla sua attenzione”.

Durante l’incontro il sindaco ha, inoltre, fatto sapere al vice presidente dell’associazione che da anni lotta per i diritti delle persone portatrici di disabilità, che presto arriverà in Consiglio comunale, per l’approvazione, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. (Peba).