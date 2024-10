Augusta, disabilità e diritti: la First incontra i funzionari dell’assessorato regionale alla Famiglia

La First, Federazione italiana rete sostegno e tutela dei diritti delle persone con disabilità, guidata dal presidente Maurizio Benincasa e dal vicepresidente area sud Sebastiano Amenta, ha incontrato l’altro ieri a Palermo l’assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione siciliana e i suoi funzionari Maria Letizia Diliberti, Guglielmo Reale e Rosalia Pipia.

Durante l’incontro, caratterizzato da un confronto costruttivo e aperto, sono stati affrontati temi cruciali come il maggiore coinvolgimento dell’Osservatorio regionale per i diritti delle persone con disabilità, la rete per la protezione e inclusione sociale, il rispetto delle normative socio-sanitarie per l’assistenza domiciliare, le iniziative per sbloccare le risorse Fna, l’ istituzione di un tavolo permanente per l’inclusione lavorativa e scolastica, il monitoraggio dei Pua, l’accessibilità dei siti web comunali.

“Ringraziamo l’ assessorato e i dirigenti presenti per l’ascolto e l’attenzione riservati alle nostre proposte. Continueremo a lavorare per tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie” – hanno dichiarato.