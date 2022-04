Augusta, disabili del distretto 47: piani di cura saranno valutati al Muscatello, non più a Siracusa

Le valutazioni dei piani personali (articolo 14 legge 328/00) dei disabili maggiorenni che fanno parte del distretto sanitario 47 Augusta- Melilli non si effettueranno più a Siracusa, ma direttamente all’ospedale Muscatello, evitando così alle persone di doversi spostare nel capoluogo. È l’esito dell’incontro dei giorni scorsi con il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Salvatore Madonia, richiesto dalla Consulta permanente delle persone in condizioni di disabilità del comune di Augusta e che si è svolto alla presenza di Sebastiano Amenta, che guida la consulta, dell’assessore alle Politiche sociali Ombretta Tringali, del garante delle persone con disabilità del Comune megarese Irene Noè, Loredana Marletta e Maria Vittoria Zaccagnini in rappresentanza del Comune di Augusta come capofila del distretto socio sanitario 47 mentre per l’Asp erano presenti anche Sebastiana di Franco e il direttore del distretto Lorenzo Spina.

“L’obiettivo è stato raggiunto, quindi le persone affette da disabilità non dovranno spostarsi da Augusta e Melilli verso Siracusa, ma le valutazioni per le schede con i bisogni dei piani personalizzati che andranno poi inviate ai Comuni di appartenenza per erogare quanto richiesto dalle famiglie e/o dalla persona affetta da disabilità saranno effettuate direttamente nel nostro distretto socio sanitario all’ospedale Muscatello”- ha detto Amenta che si dice grato con il direttore sanitario Madonia per “la sensibilità che ha dimostrato e avere celermente accolto le nostre richieste a tutela di chi rappresentiamo. Ringraziamo anche Lorenzo Spina e la dottoressa Sebastiana Di Franco per la disponibilità è sensibilità che dimostrano sempre nei confronti dei più fragili. Quando si agisce in sinergia gli obiettivi si raggiungono sempre, anche se i problemi sono tanti e variegati c’è e c’è ancora tanto da fare per le persone affette da disabilità e i loro caregiver” – ha concluso.