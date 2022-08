Augusta, disabili, barriere architettoniche e attuazione delle proposte della Consulta: il Ms5 presenta interrogazione

“La spiegazione fornita dagli assessori sull’organizzazione di un evento di punta dell’estate augustana non ci ha affatto convinti, per questo stiamo chiedendo il verbale della commissione comunale di vigilanza relativo alla serata del 9 agosto scorso con i Ricchi e poveri”.

A parlare è il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle composto da Roberta Suppo, Chiara Tringali e Giovanni Marco Patti, che entra nel merito della polemica legata alle barriere architettoniche, in particolare, per l’assenza di posti a sedere e accesso ai disabili al concerto del noto gruppo musicale delle scorse settimane in piazza Castello, ma anche per sapere a che punto è l’attuazione delle proposte programmatiche elaborate in sede di Consulta per le persone con disabilità, riunitasi ormai oltre un anno fa e per le quali hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta e orale in Consiglio comunale

“Da allora, solo pochi giorni fa, – dicono- l’amministrazione ha prodotto solo un impegno di spesa di 8 mila euro per incarico per la redazione del Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche ad un architetto con studio tecnico nella stessa via Megara con i marciapiedi ripristinati insieme alle barriere architettoniche preesistenti e non eliminate nonostante la segnalazione del presidente della Consulta per le persone con disabilità Ce n’è abbastanza per affermare che questa amministrazione più che la sostanza delle cose, ne curi la “facciata”. Facciamo la nostra parte per invertire la rotta”.