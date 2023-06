Augusta, direzione del carcere, mancato rispetto degli accordi. Insorgono i sindacati

Un intervento del provveditore regionale per “gravissima condotta antisindacale” della direttrice della casa di reclusione di Augusta. È quanto chiedono i sindacati Sinappe, Uil Pa, Uspp, Fns-Cisl e Fp-Cgil che hanno proclamano lo stato di agitazione del personale di Polizia penitenziaria, dichiarando alrtesì l’interruzione delle relazioni sindacali con la direzione del carcere e la “dirigente conosciuta alle organizzazioni sindacali per la sottoscrizione di accordi che immancabilmente non rispetta, ma addirittura che non rispetti un accordo sottoscritto in data 22/05/2023, voluto in primis da lei provveditore che ha più volte sollecitato la stessa direzione alla stipula del Pil., con la presenza straordinaria del vice direttore Francesca Fioria che ha saputo tenere e gestire le fila di un accordo che non era del tutto scontato, venisse disatteso dopo due settimane, è cosa inedita.– scrivono in una lettera inviata al provveditore dell’amministrazione penitenziaria regionale Cinzia Calandrino e ai vertici dell’amministrazione nazionale e regionale Rosario Di Prima (Sinappe), Francesco Butera (Uil Pa), Salvatore Santacroce (Uspp), Angelo Scarso (Fns-Cisl), Giuseppe Argentino (Fp-Cgil). – A questo punto ci sorge un dubbio, visti i burrascosi trascorsi tra le organizzazioni sindacali e la direzione di Augusta ci fa pensare: è il direttore che non vuole applicare gli accordi sottoscritti, o ci sono forze a noi ignote all’interno dell’ amministrazione dell’istituto megarese che impediscono quanto con le organizzazioni sindacale concordato?”.

Secondo i sindacati alla casa di reclusione qualcosa impedisce la regolare relazione sindacale con la parte pubblica: “sappiamo che nella dinamica dell’ amministrazione è il direttore che dispone la linea guida dell’ amministrazione nell’istituto penitenziario in cui opera ed i subalterni a partire dal comandante di reparto ed a scendere fino all’ultimo agente, dovrebbero attenersi agli ordini e disposizioni impartiti. –prosegue la nota- Così vale anche per gli accordi raggiunti e sottoscritti con le parti sociali di cui il direttore ne dovrebbe essere il garante e così a risalire il Prap ed il Dap. Se questo non avviene allora c’è un serio problema di leadership. Se a questo aggiungiamo che, a non essere applicato è il Pir sottoscritto al Prap tra il provveditore e le organizzazioni sindacali regionali, il problema non è più di livello locale, ma regionale”.

In particolare sarebbe stato disapplicato, secondo i sindacati, l’articolo 7 del Pir, relativo all’obbligo di attuare la mobilità tra il personale, “mantenendo quella sostanziale stasi che impedisce le pari opportunità e possibilità di crescita tra tutto il personale”. “Una commedia che ormai da anni si perpetua nell’istituto di Augusta con la Lantieri” a cui i sindacati dicono basta interrompendo le relazioni sindacali e proclamando lo stato di agitazione che permarrà fintanto che la direzione non applicherà il Pil sottoscritto il 22 maggio scorso nel merito e soprattutto nei tempi stabiliti con i sindacati.

“A nulla serve affermare da parte del direttore, che non è possibile attuare la mobilità perché ci saranno le ferie estive, questo particolare è stato ampiamente discusso in contrattazione e la stessa Lantieri e la Fioria hanno affermato che questo non era un impedimento e che dopo la firma del Pil si sarebbe dato immediatamente corso a tutti gli interpelli, così come concordato”- concludono i sindacati che chiedono un intervento, anche di richiamo formale, da parte del provveditore, riservandosi ulteriori azioni di protesta.