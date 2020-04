Augusta, diretta streaming per la celebrazione della domenica della Palme

Dalle 10,30, in diretta streaming nella pagina Facebook della parrocchia di Maria Santa Assunta la messa di oggi in streaming, la domenica delle Palme celebrata dall’arciprete don Palmiro Prisutto che, in assenza del covid 19, sarebbe stata celebrata nella chiesa Madre con la benedizione delle palme e con un piazza Duomo piena di persone.

Un modo per stare comunque per stare vicini anche durante la Settimana santa il cui programma delle celebrazioni che prevede lunedì, martedì e mercoledì santo alle 18 adorazione e a seguire alle 18,30 la messa, 9 aprile giovedi santo alle 18,30 con la messa in “Coena domini” e al termine veglia eucaristica. Venerdi’ santo alle 15,30 è prevista l’Adorazione della croce e Via crucis, seguirà la veglia pasquale di sabato alle 23,30 e le due celebrazioni eucaristiche della domenica di resurrezione alle 11 e alle 18,30.

La domenica delle Palme sarà trasmessa in diretta streaming anche alle 10,30 nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso e alle 11 nella Parrocchia Santa Lucia – Augusta.