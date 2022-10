Augusta, Dina D’Angelo nuovo presidente della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa

Lo scorso 14 ottobre, nella sala “A. Ricupero” del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri della Camera penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa. In carica per il prossimo biennio, l’avvocato Dina D’Angelo, originaria di Augusta, sarà la nuova presidente.

Completano la formazione del direttivo: l’avvocato Natale Vaccarisi in qualità di vice presidente, l’avvocato Eliana Vinci come segretario, l’avvocato Aurora Cataudella è il nuovo tesoriere, mentre l’avvocato Giuseppe Gurrieri consigliere. L’impegno dei nuovi eletti sarà volto come sempre a tenere alto il livello e il prestigio del Foro penale siracusano, con uno sguardo particolare, in questa fase iniziale, alla neonata riforma del processo penale che si appresta ad entrare in vigore.