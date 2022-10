Augusta, dimissioni ex consigliere Marco Patti: “non una decisione politica”. Domani la surroga

“Non è una decisione politica, ma una presa di coscienza e un’ assunzione di responsabilità. Nell’ultimo periodo per tutta una serie di impegni e problematiche familiari non ho potuto partecipare attivamente alle commissioni e ai consigli comunali e quindi ho dovuto prendere questa decisione. Continuerò a essere sempre un attivista del Movimento 5 stelle, mi dispiace per gli elettori che due anni fa mi hanno votato, ma non me la sono sentita di continuare non potendo assolvere appieno al mio mandato elettorale e preferisco lasciare spazio a chi vuole dare il suo contributo”.

Queste le motivazioni che hanno spinto l’ormai ex consigliere comunale pentastellato Marco Patti, rieletto nel 2020, a rassegnare ieri mattina le dimissioni al presidente del Consiglio comunale che ha inserito la surroga del nuovo consigliere nella seduta di domani pomeriggio.

“Un grande abbraccio e un saluto, solo simbolico, al nostro consigliere uscente Marco Patti, per noi tutti punto di riferimento ed esempio vivente di attivismo puro e concreto.– ha scritto su Facebook il gruppo consiliare composto al momento da Roberta Suppo e Chiara Tringali- Un caloroso abbraccio anche alla nostra Aurora Di Grande, che spicca il volo verso nuovi obiettivi di studio. Ad entrambi va il nostro ringraziamento per l’aiuto e il sostegno che continueranno a darci da dietro le quinte. Infine un grande benvenuto a Federico Palazzotto, certi che sarà un ottimo nuovo elemento della piccola ma determinata compagine del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Augusta”.