Augusta, dimesso oggi dal Covid center Gulino, candidato a sindaco: ha votato da casa

È uscito questa mattina dal Covid center dell’Umberto I giusto in tempo per votare Pippo Gulino, il candidato sindaco più votato al primo turno delle amministrative, che non ha potuto vivere in prima persona gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale perché risultato positivo al Covid 19 il giorno dopo l’esito del primo turno, martedì 6 ottobre.

Il medico radiologo sta decisamente meglio tant’è che stamattina ha potuto lasciare l’ospedale e tornare a casa e un paio di ore prima che si chiudessero le urne ha votato a domicilio, approfittando della possibilità che hanno avuto quanti in queste elezioni amministrative si sono trovati impossibilitati ad andare ai seggi perché in quarantena o isolamento domiciliare da covid.

A immortalare questo momento, con l’aspirante sindaco seduto davanti al camino, con indosso la mascherina e la scheda elettorale in mano, è stata una foto postata intorno a mezzogiorno sulla sua pagina Facebook che lo ritrae in buone condizioni di salute. Sta seguendo dalla sua casa lo spoglio elettorale iniziato alle 14, dopo la chiusura dei seggi che oggi dirà chi, tra Gulino e il secondo candidato più votato, Peppe Di Mare, guiderà il Comune per i prossimi 5 anni.