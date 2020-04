Augusta, dimessi dal Covid center del Muscatello i due positivi al coronavirus: Si trovano a Città della notte

Si trovano ricoverati all’albergo sanitario di “Città della notte” riservato alle persone affette al coronavirus che non necessitano di ricovero o dimessi dagli ospedali i due augustani positivi 19 e dimessi oggi dal Covid center del “Muscatello” dove erano stati ricoverati nei giorni scorsi. Lo ha fatto sapere il sindaco Cettina Di Pietro su Facebook oggi pomeriggio.

“Evidentemente le condizioni di salute dei due concittadini sono migliorate e al momento al Covid center del Muscatello non risulta nessun ricoverato di nostri concittadini – ha aggiunto- L’unico positivo augustano che ha necessitato di ricovero si trova all’ospedale Umberto I di Siracusa. A queste persone vanno i nostri auguri di miglioramento”.

Sono sei, invece, i positivi che sono a casa seguiti in sorveglianza sanitaria. Anche in questo caso “c’è una bella notizia perchè di questi sei i primi due casi di Augusta hanno effettuato il primo tampone ed è risultato negativo Nell’ipotesi in cui anche speriamo il secondo tampone risulti negativo, finiranno questo periodo di quarantena e potremo dire di aver avuto i primi due casi di guarigione ad Augusta”.

Sul versante dei tamponi il sindaco ha infine affermato che domenica “mi è stato tramesso il primo degli elenchi degli esiti dei tamponi effettuati ad Augusta. 16 soggetti sono tutti negativi, mentre per i tamponi effettuati il 30 marzo, 6 e 16 aprile bisognerà attendere. I tamponi vengo processati all’ospedale di Siracusa” – ha concluso