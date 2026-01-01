Augusta, dieci anni dell’associazione culturale “Lamba Doria”

Dieci anni di presenza e attività sul territorio di Augusta per l’associazione culturale “Lamba Doria”. Nella serata di ieri il sindaco Giuseppe Di Mare ha ricevuto a Palazzo di Città i rappresentanti dell’associazione per celebrare l’importante anniversario e sottolinearne il ruolo nella valorizzazione delle radici storiche e identitarie della città.

All’incontro hanno partecipato Alberto Moscuzza, presidente provinciale dell’associazione, Francesco Paci, presidente della sezione di Augusta, e Ombretta Tringali, prima socia di Lamba Doria nella città megarese. Il primo cittadino ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto in questi dieci anni, caratterizzati da iniziative culturali e attività orientate alla tutela della memoria storica locale.

«Dieci anni di attività nel rispetto delle nostre radici, identità e storia», ha sottolineato il sindaco Di Mare, evidenziando il valore del contributo offerto dall’associazione alla crescita culturale della comunità.

L’incontro istituzionale ha rappresentato un momento di riconoscimento e di condivisione, confermando l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le realtà associative che operano sul territorio e che, attraverso il loro impegno, rafforzano il legame tra storia, cultura e cittadinanza.