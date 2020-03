Augusta, didattica a distanza e momenti di svago per gli studenti: lettera aperta del dirigente scolastico Sortino

Didattica a distanza per continuare a studiare e non perdere i momenti di acquisizione di conoscenza fondamentale per la formazione scolastica degli alunni, ma anche momenti di svago creativo con un buon libro, un disegno o una partita a scacchi e perchè no anche in po’ di noia per “ricaricare” le energie. È questa la “ricetta” per vivere al meglio questi giorni di emergenza da Coronavirs, che hanno portato ad una necessaria sospensione dell’attività scolastica per gli alunni di tutta Italia e di ogni ordine e grado, compresi gli studenti del primo istituto comprensivo “Principe Di Napoli” secondo la sua dirigente scolastica Agata Sortino che ha scritto una lettera aperta ai genitori in cui li invita a seguire i propri figli e che riportiamo integralmente.

“Cari genitori, il momento che stiamo attraversando mette a soqquadro le nostre abitudini e sicurezze, facendo affiorare le nostre fragilità e rendendoci vulnerabili. L’adozione di queste misure precauzionali, tuttavia, è necessaria a tutelare la nostra salute fisica, per cui è auspicabile che tutti ci attrezziamo per affrontare questo periodo con la massima serenità e lucidità possibili. Fermo restando che nulla potrà sostituire il flusso di energia che scorre dentro l’aula, e che durante le lezioni permette agli alunni di rielaborare le informazioni, produrre idee, fare domande e trovare soluzioni, in questo momento siamo chiamati ad attivare una didattica a distanza che tutto il corpo docente sta predisponendo tempestivamente e con grande senso di responsabilità per tutte le classi di ogni ordine di scuola. In questa prima fase si è scelto di utilizzare i servizi che già sono da voi fruiti e di cui avete larga familiarità, ovvero il registro online Argo Didup.

Vi basterà accedere, visionare giorno per giorno i compiti proposti dagli insegnanti per le varie discipline e assicurarvi che vengano eseguiti dai vostri figli, come in un normale giorno di scuola. Sicuramente, qualora lo stato di allerta dovesse prolungarsi oltre il periodo ad oggi previsto, ci attiveremo per una didattica a distanza ancora più incisiva e approfondita, con la possibilità di scaricare le lezioni, i file e consultare il materiale che gli insegnanti riterranno opportuno trasmettere; saranno previste soluzioni alternative anche per chi non fosse provvisto di un collegamento a Internet che saranno rese note in seguito. Confido nella vostra collaborazione affinché possiate essere di supporto ai vostri figli lasciando loro degli spazi in cui potranno avere anche momenti di noia per poter fare scorte di energie, sviluppare il dialogo interiore e potenziare la creatività. Un buon libro, un disegno, una partita a scacchi o altri giochi da tavolo potrebbero sostituire egregiamente e affinare quelle abilità tipiche delle discipline di studio. Sono certa che tutti insieme, scuola e famiglie, tramite un costante dialogo educativo e un lavoro sinergico sapremo trovare le parole più adatte per spiegare ai nostri piccoli e ai nostri ragazzi cosa sta succedendo, con sincerità e chiarezza, trasmettendo al contempo fiducia nel futuro e rassicurazioni che gli permettano di vivere e superare questo momento senza essere travolti dalla preoccupazione”.