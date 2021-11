Augusta dichiarata dalla Regione in stato di emergenza per maltempo: ma niente soldi per Meccano 2, Cozzo Filonero e Porcaria

Nell’elenco fornito ieri sera dalla Regione il Comune di Augusta risulta inserito tra gli enti locali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, dopo il maltempo del 16 e 17 novembre scorso e dunque destinatario di aiuti economici, ma in una nota di ieri sera del Dipartimento regionale delle Infrastrutture –nominato dalla giunta ente attuatore degli interventi- il dirigente generale, in risposta ad una comunicazione del Comune sui danni e la stima dei lavori necessari a ripristinare lo stato dei luoghi danneggiati da quest’ultima ondata di maltempo, ha replicato che “nessuna risorsa straordinaria è stata assegnata a questo Dipartimento per la risoluzione della problematica segnalata”, ovvero per la zona di Meccano 2, contrada Cozzo Filonero che, insieme al torrente Porcaria, sono i luoghi per i quali qualche giorno prima l’ente locale aveva chiesto un aiuto economico alla Regione.

A sollevare la questione dei mancati aiuti è, in una nota, la deputata regionale di Forza Italia Daniela Ternullo che aggiunge di essere stata “informata dal sindaco di Augusta di un fatto che ha del paradossale. Tale territorio è stato tra i più falcidiati dal maltempo. Talmente tanto che in Commissione di merito all’Ars ho chiesto nei giorni scorsi fossero rimpinguati i capitoli regionali destinati alla somma urgenza. – scrive- Tra l’altro, con delibera di Giunta del 19 novembre scorso è stato disposto che l’assessorato regionale delle Infrastrutture fosse il soggetto attuatore per gli interventi tecnici conseguenziali al ripristino di quanto colpito dagli eventi calamitosi. Sulla scorta di tale premessa, il Comune di Augusta ha quantificato i danni e inviato formale richiesta di aiuto al Dipartimento medesimo. Ieri è arrivata la risposta: Nessuna risorsa è stata destinata per gli interventi ad Augusta nelle zone di Meccano 2, Cozzo Filonero e torrente Porcaria. Anzi si invita il Comune a intraprendere qualunque autonoma iniziativa per garantire l’incolumità pubblica e privata del proprio territorio”.

Una doccia fredda, ma anche un beffa per l’esponente siracusana di Forza Italia, partito di governo regionale, presente in giunta proprio con l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, che definisce la vicenda “alquanto incresciosa” considerato che non si tratta di eventi di ordinaria manutenzione, ma di interventi di somma urgenza e soprattutto necessari anche per la sicurezza generale, per i quali al dipartimento alle Infrastrutture è consentito di agire per conto dell’Ente locale, in modo da rimuovere pericoli e consolidare il territorio.

“In Sicilia si è abbattuta una catastrofe naturale che –prosegue Ternullo- ha piegato l’intera economia locale. Fare come Ponzio Pilato e lasciare soli i Comuni equivale a una sentenza di condanna senza appello. Invito dunque le istituzioni regionali a ritornare sui propri passi, incrementare i capitoli di bilancio e venire incontro alle esigenze del territorio, tra i più danneggiati dell’Isola”.

A rincarare la dose è anche Sebastiano Zappulla, coordinatore provinciale di Sinistra italiana: “al danno si aggiunge la beffa” – dice trovando tuttavia anche singolare “che a criticare l’operato del governo regionale siano gli stessi esponenti politici che all’Ars invece lo sostengono. Il mancato supporto alla comunità augustana dimostra ancora una volta l’inadeguatezza del centrodestra tutto concentrato sulle prossime scadenze elettorali e non sulle attuali e stringenti emergenze” – afferma.

Nella nota di ieri sera il dirigente generale dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, al contrario di quanto si legge nella delibera di giunta del 19 novembre scorso che individua proprio in questo dipartimento il “soggetto attuatore degli interventi tecnici conseguenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi” aggiunge, inoltre, che il “dipartimento non detiene le competenze in materia di pianificazione e programmazione e realizzazione di interventi strutturali di prevenzione del rischio idrogeologico, ma quando le risorse finanziarie lo consentono interviene in via sostitutiva agli enti locali competenti per territorio per l’esecuzione di lavori di consolidamento del territorio atti a rimuovere il pericolo per la pubblica e privata incolumità e per i quali sia acclarato il nesso di causalità tra il danno lamentato e l’evento calamitoso che lo ha generato, autorizzando gli uffici del Genio civile dell’isola competenti per l’esecuzione di lavori di somma urgenza per il consolidamento del territorio, a seguito di appositi verbali redatti degli stessi uffici e secondo i limiti di importo previsto nella stessa norma e nel rispetto delle esigenze risorse assegnate sul capitolo di bilancio (oggi azzerato)”.

Da parte sua il sindaco Giuseppe Di Mare cerca di smorzare i toni limitandosi ad affermare di essere “in contatto costante con il presidente e gli assessori regionali. A noi non interessa da quale assessorato arriveranno i soldi per i danni del maltempo, ma che arrivino in tempi celeri”- ha detto