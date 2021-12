Augusta, “diamo un calcio alla violenza di genere”: il torneo “Oxford vs Cambridge” aiuta il centro antiviolenza Nesea

Sarà devoluto quest’anno al centro antiviolenza Nesea di Augusta il ricavato di “Oxford vs Cambridge. Quarto memorial Mimmo Pappalardo”, il torneo sportivo di solidarietà che si disputa, come ogni anno, alla vigilia di Natale, il 24 dicembre a partire dalle 13 Megarello. E che prevede quest’anno il sorteggio di ben tre magliette di calciatori famosi da loro autografati. L’iniziativa benefica denominata “Diamo un calcio alla violenza di genere” è stata presentata l’altro ieri nella sede dell’ associazione della Fratres che ha contributo donando i completini ai giocatori, 80 in tutto divisi in 4 squadre- da Angelo Pasqua che da sempre la organizza insieme a Biagio Tribulato e alla presenza di Luigi Nicosia, che guida la Fratres e di Stefania D’Agostino, vicepresidente di Nesea.

“Siamo arrivati quest’anno alla 29 edizione e ho che anche oltre 200 persone che vorrebbero giocare. potremo fare un torneo per tutto dicembre. Questo dimostra che tanti ragazzi sono affamati di calcio, di eventi sportivi – ha detto Pasqua- sappiamo le difficoltà che ha il centro Nesea e siamo convinti che facciamo qualcosa di utile e al contempo che sarà una grande festa di sport. Tutti i calciatori saranno muniti di green pass e nelle aree comuni saranno con la mascherina che ovviamente non potrà essere indossata durante le partite.”

Nicosia ha sottolineato che anche con questa manifestazione si accende un faro importante sul volontariato, probabilmente ad Augusta non se ne parla tantissimo ma ci sono tante associazioni che aiutano chi hanno bisogno e ha ricordato che la Fratres esiste dal 1984 “e negli ultimi 3-4 anni è crescita tantissimo e siamo riusciti a triplicare gli accessi raddoppiano il numero dei donatori ma tutto ciò non basta, perchè la richiesta di sangue è sempre importante e viene richiesta anche da Siracusa, Catania e Messina. Da qui l’appello per invitare più cittadini possibili ad avvicinarsi a questo mondo”

A ringraziare per l’aiuto che arriverà da questa manifestazione è stata la vice presidente del centro antiviolenza che ha detto che “le richieste di aiuto sono maggiori e gli strumenti che abbiamo non sono più sufficienti – ha affermato- siamo un team di 12 professioniste ma dal punto di vista strutturale abbiamo delle carenze pertanto ogni iniziativa è di grande aiuto”. Anche ad Augusta non manca la violenza di genere e i casi sono tanti, “in media accogliamo intanto al telefono 10 donne – ha aggiunto D’Agostino – di queste sei vengono successivamente ascoltate e 1-2 sfociano in una denuncia penale. Abbiamo avuto casi di violenza anche in ambito condominiale, tra amici ragazzi delle scuole, purtroppo accogliamo anche minorenni. Intano si comincia a parlare poi eventualmente arriva il supporto del centro. Oltre ad un’attività di supporto alle donne questa è anche un’attività “di prevenzione perché sappiamo che purtroppo che le partite di calcio sono scenari di violenza fuori dal campo di gioco, e quindi parlare di non violenza negli stadi è un’importante attività di prevenzione culturale. Questa è una progettazione comune con obiettivi diversi, Nesea da sola non è nessuno e questo lo ribadiamo sempre, le rete per noi è essenziale”- ha concluso

“L’obiettivo è quello di dare un segale forte attraverso lo sport a quelle che -ha affermato Tribulato – sono le tematiche sociali che ci stanno a cuore e che sono fondamentali per la nostra città. E’ bello vedere alla vigilia di Natale giocare delle partite di calcio che possono essere anche portatrici di valori e che ci siano associazioni come la Fratres che, pur non essendo destinataria del ricavato ha voluto lo stesso mettersi in prima linea per creare quel valore di rete importante”.

Anche quest’anno così come l’anno scorso, tra quanti avranno acquistato un biglietto da 5 euro, potranno così partecipare alla donazione benefica anche non necessariamente assistendo al torneo, dove saranno sorteggiate tre magliette originali autografata dal campione della Juventus Federico Chiesa, del Real Madrid Karim Benzema e un’ ultima a sorpresa del Milan. La terna arbitrale per la prima volta quest’anno sarà federale. Unica incognita, ancora oggi, il campo di calcio che – si saprà con certezza domani- probabilmente non sarà il Megarello, in assenza di autorizzazione per accogliere il pubblico, ma una struttura sportiva di Melilli.