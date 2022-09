Augusta, di scena alla Villa il teatro classico con gli alunni del Megara e “Ippolito coronato”

E’ andato in scena nei giorni scorsi, in piazza Castello, alla Villa comunale, “Ippolito coronato” tragedia greca di Euripide, a cura degli studenti del Liceo Megara presentato dalla docente Simona Scala. Dopo l’emozionante debutto al Festival del teatro dei giovani di Palazzolo Acreide, i giovani studenti- attori hanno continuato ad impegnarsi nelle prove in vista dell’appuntamento inserito nel cartellone della estate augustana raccogliendo il consenso e la soddisfazione del dirigente scolastico Renato Santoro, dei propri insegnanti e di tutto il pubblico presente all’evento che ha applaudito.

Anche nel corso della pausa estiva, i ragazzi impegnati nel progetto sono stati seguiti e supportati dal regista Davide Sbrogiò e dall’assistente alla regia Giusy Pugliares, insegnante e tutor del progetto “Andiamo in scena” da cui è scaturita l’iniziativa.

Per la scuola “per tutti gli studenti coinvolti, il tempo trascorso insieme in funzione dell’obiettivo comune si è trasformato in una preziosa occasione di maturazione personale e di crescita interiore. La migliore consapevolezza di sé insieme alla percezione solidale del nostro prossimo, la capacità di dire la propria collaborando in un gruppo sono soltanto alcuni dei talenti propiziati dalla partecipazione ad un importante lavoro teatrale. Come accade nell’Ippolito coronato di Euripide, eccessi di opposto segno e tracotanza, fomentati da fatali difetti di comunicazione, incomprensioni senza appello sono sovente alla radice dei mali dell’umanità. Al contrario, i dilemmi racchiusi nel mito classico sollecitano intensamente il confronto di idee alla base del vivere democratico, prevengono il perpetuarsi di antichi errori di giudizio, favoriscono la socialità e costruiscono le competenze civiche indispensabili alle nuove generazioni”.