Augusta, di nuovo problemi al pozzo della villa, disagi per i residenti

Neanche la festa del patrono, San Domenico che si celebra oggi, domenica 24 maggio, risparmia i residenti del centro storico dalla mancanza di acqua. Un messaggio Telegram delle 8,47 avvisa, infatti, che oggi si verificheranno disservizi all’Isola a causa di non meglio precisati “problemi tecnici. La squadra lavori sta intervenendo per ripristinare il servizio idrico” e si sta di nuovo spurgando il pozzo per la presenza di argilla per poi immettere l’acqua, una volta pulita, in rete.

Un problema che ormai gli augustani del centro storico, loro malgrado, conoscono bene e che ripete ciclicamente dall’ anno scorso, senza aver trovato fino ad ora una soluzione definitiva neanche con la nuova camicia a cui dovrebbe seguire la costruzione di un pozzo nuovo poco distante da quello attuale.