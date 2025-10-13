Augusta, Di Mare vuole fare “5+5”: il 19 ottobre l’ufficialità della sua ricandidatura

5+5: così Peppe Di Mare sui cartelloni ben in vista questi giorni ad Augusta ad annunciare intanto la festa per i primi 5 anni della sua amministrazione e, poi, quasi a voler ufficializzare la sua ridiscesa in campo – quasi scontata diremmo – per le prossime amministrative.

L’appuntamento è per il 19 ottobre al Mangia’s di Brucoli, dalle 9:30 in poi.

L’occasione per parlare di progetti completati, altri in corso d’opera e nuove idee per Augusta. Di Mare che in queste settimane ha ricevuto già l’endorsement di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Grande Sicilia e Dc.