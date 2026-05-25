Augusta, Di Mare verso la riconferma: netto vantaggio su Pancari e Cacciaguerra

Nessuna sorpresa ad Augusta, dove Giuseppe Di Mare si avvia verso la riconferma a sindaco al termine dello scrutinio delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il primo cittadino uscente supera nettamente gli sfidanti Salvo Pancari e Concetto Cacciaguerra e si prepara così a proseguire il percorso amministrativo avviato negli ultimi cinque anni e mezzo.

I dati, ancora non definitivi, vedono Di Mare in vantaggio con 4.992 voti, seguito da Salvo Pancari con 857 voti e Concetto Cacciaguerra con 123 voti.

L’affluenza definitiva è stata del 61,15%, con 20.073 elettori che si sono recati alle urne.

La campagna elettorale di Augusta si è sviluppata soprattutto attorno ai temi del porto, della zona industriale, della sanità, dell’ambiente e dello sviluppo urbano. Di Mare, sostenuto da otto liste – Augusta 2020, 5+5, Forza Italia, Grande Sicilia, I Love Augusta, Insieme, Più Augusta e Giuseppe Di Mare Sindaco – ha puntato sulla continuità amministrativa e sul rilancio infrastrutturale della città.

Nel programma del sindaco uscente centrale il ruolo strategico del porto di Augusta e delle opportunità legate alla blue economy, all’eolico offshore e alle Zone Economiche Speciali. Tra le priorità indicate anche il completamento della depurazione, il rafforzamento dell’ospedale Muscatello, nuovi parchi urbani, interventi sulla mobilità cittadina e investimenti su scuole e asili nido.

La squadra degli assessori designati comprende Alessandro Ambrosio, Concetto Cannavà, Giuseppe Carrabino, Cristina Mignosa e Biagio Tribulato.

Dal comitato elettorale di Di Mare, al momento, nessun festeggiamento ufficiale. Ai microfoni di SiracusaNews, però, trapela ottimismo: “Aspettiamo la chiusura definitiva dello scrutinio per festeggiare una vittoria che ormai appare già delineata”.