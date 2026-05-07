Augusta, Di Mare torna in piazza: sabato il comizio

Sarà Piazza Duomo il teatro del prossimo appuntamento elettorale del sindaco uscente e candidato Giuseppe Di Mare, che ha dato appuntamento alla città per sabato 9 maggio alle 19.

Un comizio che si inserisce nel vivo della campagna elettorale e che rappresenterà un momento di confronto diretto con i cittadini, dopo mesi segnati dall’attività amministrativa e dalle recenti dinamiche politiche locali.

Accanto a Di Mare saranno presenti gli assessori uscenti, i componenti della squadra designata per la prossima legislatura e diversi consiglieri comunali, a testimonianza della volontà di presentarsi come una coalizione strutturata e già pronta a governare.

L’incontro servirà anche a tracciare un bilancio dell’esperienza amministrativa appena conclusa, ma soprattutto a rilanciare le linee programmatiche per il futuro della città. Attese, in particolare, indicazioni su sviluppo economico, servizi, gestione del territorio e prospettive per Augusta nei prossimi anni.