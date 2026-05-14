Augusta, Di Mare su ambiente e depurazione: “il simbolo della rinascita”

“La tutela dell’ambiente è il pilastro su cui costruiremo la Augusta del 2031. L’obiettivo prioritario è completare la depurazione cittadina, un’opera che non sarà solo funzionale, ma che voglio diventi un simbolo estetico di rinascita, arricchita da interventi di arti visive. Accelereremo le bonifiche delle aree industriali dismesse e continueremo il risanamento ambientale dei bacini in contrada Ogliastro, attivando sistemi di monitoraggio in tempo reale per la vostra sicurezza”. Sono le parole di Giuseppe Di Mare, candidato a sindaco di Augusta e primo cittadino uscente.

“Trasformeremo la città in un modello di transizione ecologica con parchi urbani di respiro europeo – conclude –: riqualificheremo la Villa Comunale e il Parco del Mulinello, e completeremo il nuovo parco in Borgata, un polmone verde con aree gioco, pic-nic e postazioni di bird-watching sul lungo salina. Anche la gestione dei rifiuti cambierà volto: con il nuovo contratto estenderemo il “porta a porta” alle zone esterne e installeremo cassonetti intelligenti con smart-card, così da arrivare a una tariffazione puntuale dove pagherete solo per ciò che effettivamente producete”.