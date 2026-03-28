Augusta, Di Mare: “Sinergia vincente per la crescita del porto”

Un confronto ampio e partecipato sul futuro del sistema portuale siciliano si è svolto questa mattina ad Augusta, dove operatori del settore e associazioni marittime si sono riuniti per discutere la proposta di riforma delle Autorità di sistema portuale (Adsp).

All’incontro, organizzato da Assoporto Augusta, ha preso parte anche il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni e comparto produttivo in una fase cruciale per il riassetto della governance portuale.

“È stato un momento di confronto significativo – ha evidenziato il primo cittadino – che ha visto coinvolti i principali attori del settore marittimo e portuale della Sicilia su un tema strategico per il futuro dei nostri porti”.

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto ringraziare tutti coloro che, negli ultimi anni, hanno contribuito allo sviluppo del sistema portuale cittadino, evidenziando i risultati raggiunti in termini di crescita. Un percorso che, secondo Di Mare, è stato possibile grazie a una forte sinergia tra l’Autorità di sistema portuale, l’amministrazione comunale e l’intero comparto.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche per gli organizzatori dell’iniziativa, in particolare per l’assessore al porto Tania Patania e per la presidente di Assoporto Augusta, Marina Noè, riconosciute come promotrici di un confronto ritenuto fondamentale per affrontare le sfide future.

Il dibattito sulla riforma delle Adsp resta infatti al centro dell’attenzione degli operatori, chiamati a confrontarsi su possibili cambiamenti che potrebbero incidere profondamente sull’organizzazione e sulla competitività dei porti.

L’incontro di Augusta rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di dialogo tra istituzioni e mondo produttivo, con l’obiettivo di costruire una visione condivisa per lo sviluppo del sistema portuale siciliano.