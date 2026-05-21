Augusta, Di Mare: “la depurazione è la sfida del presente e del futuro che cambierà il volto della città”

“Augusta ha tutte le potenzialità per crescere ancora, per diventare una città moderna, sostenibile e ricca di opportunità. Vogliamo una città al passo con i tempi, più sicura, più attrattiva, più viva culturalmente, capace di trattenere i giovani. Il nostro progetto amministrativo per il periodo 2026–2031 è un impegno concreto per continuare il percorso di crescita della città, con i conti in ordine e con responsabilità. La depurazione è la sfida del presente e del futuro che cambierà il volto di Augusta, dal Lungomare Paradiso a tutta la Costa di Levante dell’isola, spiagge libere, spiagge attrezzate, punti ristoro, parchi giochi, aree verdi diffuse, sono l’immagine di un territorio che ci porterà ad Augusta 2031”. Così il candidato a sindaco e primo cittadino uscente Giuseppe Di Mare.

“Il lavoro fatto finora dimostra che il cambiamento è possibile – dice – La sfida di accompagnare Augusta alla depurazione ormai è una certezza, adesso dovremo governare il passaggio ad un nuovo modello di sviluppo, non solo economico, che merita grande attenzione, conoscenza e capacità. Altro punto di svolta sarà l’eliminazione del passaggio a livello e della linea ferroviaria nel quartiere Borgata, che consentirà la ricucitura di tutto il tessuto urbano e consentirà ancora più qualificati interventi di rigenerazione della città. Adesso dobbiamo continuare insieme questo percorso, mettendoci il massimo impegno, con passione, responsabilità e amore per la nostra città. Augusta merita di guardare al futuro con totale fiducia, e io mi impegno a farlo con la passione, la responsabilità e l’ascolto che mi hanno sempre guidato”.