Augusta, Di Mare: “Infrastrutture e porto siano il cuore pulsante della nostra economia”

“Voglio che Augusta continui a crescere attraverso le grandi opere che abbiamo già messo in moto. Dopo anni di immobilismo, gli investimenti pubblici sono ripartiti: completeremo i cantieri già finanziati, garantiremo una manutenzione straordinaria costante a strade e marciapiedi e ridaremo vita a immobili comunali rimasti per troppo tempo nell’abbandono. Il nostro Porto è una risorsa strategica per l’intero Mediterraneo e la mia missione è consolidare la sinergia con l’Autorità portuale per potenziare la logistica e i traffici commerciali”, lo dichiara Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta e candidato alle prossime amministrative alla ricerca della riconferma.

“Non possiamo perdere l’occasione irripetibile dell’eolico off-shore, che ci vedrà protagonisti a livello nazionale, né smettere di spingere sulla blue economy, incentivando la cantieristica navale e i servizi portuali. Attraverso la Zona Economica Speciale (ZES) e l’istituzione di zone franche doganali, creeremo le condizioni ideali per attrarre nuovi capitali e generare lavoro vero per i nostri giovani”, conclude il candidato a sindaco.