Augusta, Di Mare dopo la rielezione: “Risultato straordinario, i cittadini hanno scelto di continuare il percorso avviato”

“È un risultato straordinario, che ci riempie di responsabilità e gratitudine. Ottenere l’84% dei consensi in un Comune grande e complesso come Augusta è un segnale fortissimo, umano prima ancora che politico. La città ha scelto di proseguire il percorso che avevamo iniziato insieme. In questi anni abbiamo lavorato con serietà, presenza e determinazione, e gli augustani hanno dimostrato di essersi fidati e affidati a me e alla nostra squadra”, così Giuseppe Di Mare, sindaco uscente di Augusta rieletto con l’84% di preferenze.

“Il voto, questo voto, rappresenta anche un messaggio politico chiaro. Tutte le liste della nostra coalizione hanno superato il quorum, mentre nessuna lista dell’opposizione è riuscita a farlo. È un dato che conferma la forza di un progetto ampio, radicato e condiviso. Ringrazio cittadini, candidati, assessori designati e tutti coloro che hanno sostenuto la nostra campagna elettorale, grazie a chi ci ha votato, a chi ci ha accompagnato in questo percorso e anche a chi, pur non scegliendoci, continueremo a rappresentare con lo stesso impegno. Da oggi sarò ancora una volta il sindaco di tutti. Adesso ci prenderemo qualche giorno di riposo, poi torneremo subito al lavoro. Abbiamo tante cose da fare per far crescere ancora Augusta e riportarla, passo dopo passo, agli antichi splendori che merita”, ha concluso.