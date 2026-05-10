Augusta, Di Mare dopo il comizio in piazza Duomo: “Una serata indimenticabile, la città ha ritrovato orgoglio”

Piazza Duomo gremita per il comizio del sindaco uscente e candidato sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che ieri sera ha incontrato cittadini, sostenitori, assessori uscenti, componenti della squadra designata e consiglieri comunali nel cuore della città.

Un appuntamento elettorale che ha rappresentato, nelle intenzioni del candidato, non solo un momento di campagna, ma anche l’occasione per tracciare un bilancio dei cinque anni di amministrazione e rilanciare le priorità per il futuro.

“È stata una serata indimenticabile – ha dichiarato Di Mare –. Vedere piazza Duomo così gremita, con tanta gente, è stato emozionante. Ho voluto abbracciare e salutare tutti singolarmente e dedicare questo comizio al ringraziamento verso tutti gli uomini e le donne che, dalla politica ai dipendenti comunali, dalle istituzioni a ogni organo coinvolto, ci hanno consentito in questi cinque anni di cambiare la città”.

Di Mare ha poi rivendicato il rapporto costruito con la comunità augustana: “La folla di ieri ha messo il sigillo sul legame che abbiamo creato con gli augustani, che sono tornati a essere orgogliosi di appartenere a una grande comunità”.

Nel corso dell’intervento, il candidato ha raccontato il lavoro svolto dall’amministrazione, i progetti già avviati e quelli programmati per i prossimi anni. “Abbiamo raccontato quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo cominciato a fare e quello che faremo, dati alla mano, spiegando anche come intendiamo realizzarlo”, ha aggiunto.

Il prossimo appuntamento della campagna elettorale è fissato per il 15 maggio alle 21 in piazza Mattarella.