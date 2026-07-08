Augusta, Di Mare: “continuiamo il lavoro con la stessa determinazione. Ora avanti con opere pubbliche e bilancio”

“Abbiamo concluso l’iter con la nomina di tutti gli assessori e adesso possiamo ripartire con ancora maggiore slancio”. Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, traccia la rotta dell’amministrazione dopo il completamento della squadra di governo, ringraziando le forze politiche che hanno sostenuto il progetto amministrativo.

“Voglio ringraziare tutte le forze politiche che ci hanno accompagnato durante la campagna elettorale e in questi anni di amministrazione. Con loro continueremo quel percorso di cambiamento che abbiamo avviato, lavorando in sinergia per il bene della nostra città – dice il primo cittadino, secondo cui il risultato elettorale rappresenta un mandato preciso da parte dei cittadini -. Abbiamo una grande responsabilità. Quel consenso dell’84% ci chiede di continuare a lavorare insieme con la stessa determinazione e lo stesso impegno dimostrati finora. Sono convinto che, insieme al Consiglio comunale e a tutte le forze politiche, riusciremo a portare avanti il percorso già intrapreso e a dare risposte concrete alla città”.

Sul fronte amministrativo, Di Mare evidenzia che diversi interventi sono già entrati nella fase operativa: “Stiamo dando continuità a quanto programmato. Proprio questa mattina abbiamo approvato il progetto di riqualificazione di piazza San Domenico, nell’area adiacente al nuovo mercato. Sono inoltre già partiti i lavori alla scuola Cappuccini, un intervento atteso e importante per il patrimonio scolastico cittadino”.

Un altro passaggio fondamentale riguarda la prossima variazione di bilancio: “Stiamo lavorando a una manovra importante, di circa due milioni di euro, che ci consentirà di finanziare numerosi altri interventi e opere pubbliche per Augusta. Sarà un passaggio strategico per proseguire il programma amministrativo e accelerare gli investimenti sul territorio”.

Il sindaco ha infine rivolto un appello alla politica nazionale sul futuro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, chiedendo continuità nella guida dell’ente. “Ci auguriamo ancora una volta – conclude Di Mare- che il lavoro svolto fino a oggi dal presidente Francesco Di Sarcina e dal suo staff non venga disperso. Rivolgiamo un appello alla politica affinché venga riconosciuto il valore del lavoro svolto e sia premiato il merito. Augusta e l’intero territorio stanno chiedendo con forza la sua riconferma, nella convinzione che la continuità amministrativa possa garantire il completamento dei tanti progetti già avviati per lo sviluppo del sistema portuale”.