Augusta, Di Mare ci riprova: “Priorità depurazione e brand della città”

“Il nostro è un percorso che dobbiamo portare a compimento. In questi anni abbiamo svolto un lavoro straordinario in tutti i settori, un impegno che oggi sintetizzo con l’orgoglio di essere augustani. Abbiamo restituito un’anima alla nostra città per concludere le opere avviate e dare ad Augusta l’importanza che merita nel panorama generale”. Così Giuseppe Di Mare, sindaco uscente di Augusta che ci riprova per il secondo mandato.

“Il nostro obiettivo è ultimare quanto iniziato, realizzando finalmente il sogno di tutti i cittadini: la depurazione. Sebbene non sia di nostra competenza diretta, è una priorità che dobbiamo continuare a portare avanti con determinazione. Proseguiremo inoltre a lavorare sul brand della città, forti di dati che iniziano finalmente a dare segnali positivi”, conclude.