Augusta, Di Mare a Pancari: “dibattito quando vuole, ma è la sua parte politica che offende da anni”

“In qualunque posto, in qualunque ora, siamo sempre disponibili a fare il dibattito, magari senza domande concordate”. Il primo cittadino uscente e candidato sindaco Giuseppe Di Mare controreplica all’avversario Salvo Pancari dopo il confronto annullato su SiracusaNews e le successive polemiche.

“Dispiace che Pancari rigiri la frittata, soprattutto quando c’è chi sui social costantemente offende la qualità dei miei elettori, mi da del mafioso, mi attribuisce politiche clientelari – conclude – Io ho citato scherzosamente, una canzone per bambini. Non abbiamo bisogno di aizzare, noi. Abbiamo amministrato con pacatezza, rispetto e consapevoli del ruolo Istituzionale per 5 anni, subendo offese continue dalla sua parte politica. Se riempiamo le piazze però non possiamo farci niente; ma stia sereno: lunedi tutto finirà”.