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Controreplica

Augusta, Di Mare a Pancari: “dibattito quando vuole, ma è la sua parte politica che offende da anni”

"Abbiamo amministrato con pacatezza, rispetto e consapevoli del ruolo Istituzionale per 5 anni, subendo offese continue dalla sua parte politica"

"Abbiamo amministrato con pacatezza, rispetto e consapevoli del ruolo Istituzionale per 5 anni, subendo offese continue dalla sua parte politica"

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“In qualunque posto, in qualunque ora, siamo sempre disponibili a fare il dibattito, magari senza domande concordate”. Il primo cittadino uscente e candidato sindaco Giuseppe Di Mare controreplica all’avversario Salvo Pancari dopo il confronto annullato su SiracusaNews e le successive polemiche.

Confronto annullato su SiracusaNews. Pancari critica Di Mare: “alimenta un clima di odio e dileggio che considero intollerabile”

La replica

“Dispiace che Pancari rigiri la frittata, soprattutto quando c’è chi sui social costantemente offende la qualità dei miei elettori, mi da del mafioso, mi attribuisce politiche clientelari – conclude – Io ho citato scherzosamente, una canzone per bambini. Non abbiamo bisogno di aizzare, noi. Abbiamo amministrato con pacatezza, rispetto e consapevoli del ruolo Istituzionale per 5 anni, subendo offese continue dalla sua parte politica. Se riempiamo le piazze però non possiamo farci niente; ma stia sereno: lunedi tutto finirà”.


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