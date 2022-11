Augusta, “Di acqua di mare e conzo”, memorie di un pescatore. Domani la presentazione

Raccoglie le memorie di un anziano pescatore di Augusta, Domenico Patania, già presidente della confraternita di Sant’Andrea, con i suoi riti e usanze antiche legate al mare, “Di acqua di mare e conzo” il libro che verrà presentato domani pomeriggio, 24 novembre, nel salone di rappresentanza del Comune.

A curare il volume è stata Valeria Paci, docente di Lettere che, attraverso il confronto costante con l’autore, ha puntato a restituire fedelmente i fatti narrati, curando in particolare il linguaggio per renderlo comprensibile a tutti, ma non snaturando il calore e il colore del testo originale.

“Patania da quando ha smesso la sua attività, non potendo vivere senza la pesca, foss’anche solo per figurarsela alla mente, e desiderando lasciare una traccia percorribile dai posteri, ha deciso di scrivere sull’argomento. – ha commentato Paci- Pagine e pagine fitte fitte di quaderni nei quali ha appuntato negli ultimi venti anni i suoi ricordi diretti e indiretti che risalgono alla fine dell’ ‘800 e arrivano fino ai giorni nostri”.

Il testo parla di pesca ma non mancano i riferimenti alla vita quotidiana, ai modi di dire, ai canti dei pescatori e alle storielle divertenti che si raccontavano in barca per sentire meno il peso del lavoro e la nostalgia di casa. Sono state, inoltre, inserite anche delle note per chiarire il significato dei termini più specifici della pesca o le voci del dialetto siciliano ormai in disuso, un vero e proprio dizionarietto di vocaboli che altrimenti sarebbero andati perduti per sempre. La pubblicazione è autoprodotta e il Comune di Augusta, riconoscendola meritevole di attenzione da parte della cittadinanza augustana, ha concesso il patrocinio per la presentazione, che avrà inizio domani alle 18.

Oltre all’autore Patania e alla curatrice Paci sono previsti gli interventi di Augusto Aliffi, presidente dell’associazione “Museo del mare” di Siracusa e di Diego Pascal Panarello, regista. Introduce e modera Antonella Andolina della biblioteca comunale per ragazzi di Melilli.