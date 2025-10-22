Augusta, deve scontare oltre due anni di carcere: arrestato

Lunedì i Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato un 36enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per rapina e furto commessi nel 2023 ad Augusta.